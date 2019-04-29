سريلانكا : تحذيرات من هجمات جديدة .. وحظر البرقع والنقاب بموجب (الطوارئ)

كولومبو ـ وكالات:

حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا من أن إرهابيين دبروا تفجيرات أحد عيد القيامة يخططون الآن لهجمات وشيكة وربما يتخفون في زي الجيش، بينما انتقد أسقف كولومبو التأمين الضعيف لكنائس سريلانكا.وقالت مصادر أمنية إن الارهابيين يستهدفون شن هجمات على خمسة مواقع.وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، وهي وحدة في الشرطة، في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى اطلعت عليه رويترز أمس “قد تكون هناك موجة أخرى من الهجمات”. وأضاف الخطاب “المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون ملابس عسكرية ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات”. ولم تقع هجمات أمس الأول الأحد.وكثفت السلطات في أنحاء سريلانكا من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات21 أبريل التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصا بينهم 40 أجنبيا.كما حظرت الحكومة ارتداء النقاب والبرقع بموجب قانون الطوارئ الذي أعلنته في سريلانكا بعد وقوع التفجيرات.وقال الكردينال مالكوم رانجيث رئيس أساقفة كولومبو إن إجراءات الأمن لم تشدد بما يكفي حول الكنائس.وأضاف للصحفيين “نحن لسنا راضين عن الترتيبات الأمنية ونحث السلطات على ضمان سلامتنا”.

وتشتبه السلطات في أن أعضاء جماعتين

لايعرف الكثير عنهما وهما جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم نفذتا الهجمات على الرغم من أن تنظيم “داعش” أعلن مسؤوليته عنها.