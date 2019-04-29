128مليون هندي يصوتون في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة

نيودلهي ـ وكالات: أدلى الناخبون أمس في العاصمة المالية للهند مومباي والولايات الواقعة بوسط الهند بأصواتهم في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة.وتعد هذه الجولة من الانتخابات حاسمة لحزب بهاراتيا جاناتا، حيث إنه خسر في ولايتي راجستان وماديا براديش في انتخابات أجريت فيهما في ديسمبر الماضي. واصطف رجال الأعمال ونجوم السينما أمام مراكز التصويت في مومباي، التي تعد أيضا العاصمة الترفيهية للهند، ومركز صناعة الأفلام الهندية والتي تعرف باسم بوليوود.

ويحق لنحو 128مليون مواطن هندي الإدلاء بأصواتهم اليوم لانتخاب961 مرشحا، يتنافسون في 72دائرة انتخابية في تسع ولايات، وفقا للجنة الانتخابية.وقالت اللجنة إنه تم إقامة 140ألف مركز اقتراع لاستقبال الناخبين.ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للفوز بفترة ثانية. ويواجه حزبه بهاراتيا جاناتا منافسة من جانب حزب المؤتمر الوطني الهندي وعدة أحزاب إقليمية قوية.ويشار إلى أن الانتخابات العامة بالهند تجرى على سبع جولات في الفترة ما بين 11أبريل الجاري إلى 19مايو المقبل.ومن المقرر فرز جميع الأصوات في 23 مايو المقبل، على أن تصدر النتائج في نفس اليوم.

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