ليبيا: تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية و345 قتيلا بينهم 22 مدنيا

طرابلس ـ بنغازي ـ وكالات: قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إن المعارك المستمرة منذ ثلاثة أسابيع أسفرت عن مقتل 345 شخصا من بينهم 22 مدنيا. وأضاف في تغريدة أن مستشفى في العاصمة أخلي بعد أن تسبب قصف في تحطم بعض نوافذه. من جهتها حذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو من “خطورة” الاوضاع الانسانية في منطقة طرابلس مع اندلاع المعارك منذ الرابع من ابريل، مشيرة الى احتمال “تدهورها”. وقالت دو فالي ريبيرو “طالما أنّ هذا الوضع (العسكري) ما يزال مستمرا (…) ينبغي أن نتوقع تدهور” الوضع الإنساني. وأضافت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة المعنية بالأخص بملف المساعدة الإنسانية، “حين نرى استخدام وسائل جوية وقصفاً عشوائياً لمناطق مأهولة بكثافة مثل ما حصل الأسبوع الماضي، فمن الصعب أن نكون متفائلين”. على جانب آخر، لفتت دو فالي ريبيرو إلى وجود “3500 مهاجر ولاجىء بوضع خطر في مراكز احتجاز تقع قرب مناطق الاشتباكات”، مؤكدة إجلاء 800 شخص من مراكز الايواء في عين زارة وأبو سليم وقصر بن غشير. وأضافت “لذا، سنواصل الدعوة إلى احترام المدنيين، وهدنة إنسانية، كما أننا سنبقى نأمل بحل سلمي للأزمة”. وأعربت المسؤولة الأممية عن “قلقها” إزاء تداعيات النزاع على “الخدمات الأساسية” في العاصمة الليبية، وعلى “إمدادات المياه والكهرباء” والخدمات الصحية أو “توفر السلع الاساسية وأسعارها”. وقالت إن معالجة هذه الحالة الإنسانية الطارئة تتطلب مبلغ 10,2 مليون دولار “لا يغطي جميع الاحتياجات التي نتوقعها لكن على الأقل الاستجابة الأساسية للأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأولى”. وتم التبرع بمليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، “وقد تلقينا تأكيدات من العديد من الدول الأعضاء بأنها ستساهم”، كما اوضحت. وتابعت رافضة التعليق على الجمود الدبلوماسي بين القوى الكبرى في مجلس الامن الدولي “أنهم يدركون خطورة الوضع هنا في أكثر مناطق ليبيا اكتظاظا بالسكان ومن الضروري الاستجابة”.

من ناحيته قال مهندس ميداني أمس الاثنين إن جماعة مسلحة حاولت مهاجمة حقل الشرارة النفطي في ليبيا وهو أكبر حقول النفط في ليبيا ولكن الإنتاج لم يتأثر. وأضاف المهندس الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه تم صد المسلحين خارج الحقل الواقع في الصحراء جنوب غرب ليبيا خلال الليل لدى محاولتهم سرقة عدة سيارات. ولم ترد تفاصيل أخرى بعد. وأدى الصراع بين الفصائل المسلحة وحصار المنشآت النفطية إلى تعطيل إنتاج ليبيا العضو في أوبك مرارا منذ الانتفاضة التي وقعت في 2011 وأطاحت بمعمر القذافي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الشرارة نحو 300 ألف برميل يوميا وسيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية في ديسمبر كانون الأول قبل أن يعود للعمل في مارس. وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل بالتعاون مع شركاء أجانب وتوقف الإنتاج فيه من وقت لآخر بسبب الحصار من جماعات مسلحة وحوادث أخرى. ويقع الحقل في منطقة خاضعة لسيطرة قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر المتحالفة مع حكومة موازية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وتتركز قوات حفتر حاليا في شمال غرب ليبيا في محاولة لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من يد الحكومة المعترف بها دوليا. وتسبب هجوم حفتر في احتدام الصراع على السلطة الذي يقسم ليبيا منذ الإطاحة بالقذافي. وتوقف هجوم حفتر عند الدفاعات الجنوبية القوية على مشارف العاصمة. وقال سكان إن الجيش الوطني الليبي شن غارة جوية خلال الليل على هدف واحد على الأقل جنوبي طرابلس.