عقب تسجيل البغدادي.. واشنطن تتعهد بمحاسبة قادة داعش

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، بمحاسبة جميع قادة تنظيم داعش الإرهابي، بعد ساعات من تسجيل مصور لزعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي بثته حسابات تابعه للتنظيم.



وزعم البغدادي في التسجيل المصور، الذي بلغت مدته 18 دقيقة، أن التنظيم سيثأر لقتلاه وأسراه.



وبحسب وكالة رويترز، جلس البغدادي على الأرض في التسجيل مخاطبا أعضاء التنظيم وظهر بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة.

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وتحدث البغدادي عن التفجيرات الدموية التي هزت سريلانكا في 21 أبريل/نيسان الجاري، قائلا: "تفجيرات عيد القيامة جاءت انتقاما لخسائر التنظيم في الباغوز السورية".

كما اعترف البغدادي في الفيديو المسجل بالهزيمة النكراء التي تعرض لها التنظيم الإرهابي على مدار العامين الماضيين، بالأخص داخل الأراضي السورية.

وذكر نص مكتوب في بداية التسجيل أنه مسجل في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري ولم يتسنَّ التحقق من صحة التسجيل بشكل مستقل.