تركيا: تحييد 14 إرهابيا شمالي العراق

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حيّدت المقاتلات التركية 14 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " في غارات شنتها على مواقعهم شمالي العراق.
وبحسب مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع التركية عقده الكولونيل تامير زنجير، فإنّ الغارات التركية استهدفت مواقع "إرهابيي "بي كيه كيه " في منطقة الزاب شمالي العراق، وحيدت 14 منهم،حسبماذكرت اليوم الاثنين وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.
وأكد زنجير تحييد 154 "إرهابيا من "بي كيه كيه / كيه جي كيه " في عمليات داخل البلاد وشمالي العراق منذ 4 نيسان/أبريل الجاري.
وأشار إلى أنّ القوات المسلحة التركية حيدت منذ 24 تموز/ يوليو 2015 داخل تركيا 15 ألفا و97 "إرهابيا" و 7 آلاف و885 خارجها.
وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى العناصر المسلحة التي تم قتلها أو أسرها أو اصابتها خلال العمليات الأمنية في داخل تركيا أو خارجها.
يشار إلى أن أكثر 40 ألف شخص لقوا حتفهم منذ أن أطلق حزب العمال الكردستاني حملته قبل أكثر 30 عامًا ضد تركيا.
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