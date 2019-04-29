واشنطن تعلق على فيديو البغدادي.. وتتعهد بجلبه إلى العدالة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

علقت الخارجية الأمريكية على فيديو ظهر فيه زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي للمرة الثانية منذ عام 2014، وتعهدت بجلبه إلى العدالة.

Advertisements

وقالت الوزارة الأمريكية، إننا اطلعنا على التسجيل الذي نشر للبغدادي اليوم وسنقوم بمراجعة هذا التسجيل وتحليله لتأكيد صحته.

وتابعت أن هزيمة داعش على الأرض في العراق وسوريا كانت بمثابة ضربة استراتيجية ونفسية للتنظيم، والمعركة ضد داعش لم تنته بعد.

وأشارت إلى أن التحالف الدولي سيواصل ممارسة الضغط لضمان هزيمة داعش ولتقديم قادتهم إلى العدالة.