الان تتابع واشنطن: اتهام جنود أمريكيين سابقين بالتخطيط لهجمات إرهابية في كاليفورنيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 44 دقيقة - 11:03 م, 29 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أعلن المدعي العام الأمريكي، اتهام جنود أمريكيين سابقين بالتخطيط لهجمات إرهابية وتفجيرات في كاليفورنيا.

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