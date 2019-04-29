40 قتيلا وإجلاء الآلاف في فيضانات إندونيسيا

جدة - عمرو شويل أعلنت السلطات الإندونيسية، الإثنين، مقتل 40 شخصاً وفقدان 10 آخرين بسبب فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة.

وأوضحت السلطات أنه تم إجلاء 12 ألف شخص من سكان إقليم بنجكولو و2000 شخص في جاكرتا، وألحقت أضرار بمبان وجسور وطرقات.

وتكثر الانهيارات الطينية والفيضانات في إندونيسيا الواقعة في منطقة معرّضة للكوارث الطبيعية بجنوب شرق آسيا، خصوصاً خلال موسم الأمطار الذي يمتدّ من أكتوبر/تشرين الأول حتى أبريل.

وتعتبر إندونيسيا المكونة من 17 ألف جزيرة واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم لوقوعها على جانبي حزام النار في المحيط الهادئ.