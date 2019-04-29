شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يندد بـ«موجة الكراهية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«موجة التعصب» التي تضرب العالم، عبر سلسلة هجمات على أماكن عبادة، داعياً إلى الوقوف بوجه الكراهية التي تحرّكها.
وأكد غوتيريش في بيان اليوم (الإثنين)، أن على العالم أن يتخذ إجراءات للقضاء على معاداة السامية، والكراهية المعادية للمسلمين، واضطهاد المسيحيين، وكل أشكال العنصرية الأخرى، وكره الأجانب والتمييز والتحريض على الكراهية".
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