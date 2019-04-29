شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة قائد سجن غوانتانامو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الإثنين)، إقالة قائد السجن الأمريكي في معتقل غوانتانامو حيث يحتجز 40 شخصاً، وذلك بسبب «فقدان الثقة في قدرته على القيادة».
وجاء في بيان للقيادة الأمريكية الجنوبية المشرفة على السجن، أنه تمت أزاحة أميرال البحرية جون رينغ من منصبه قائداً في قوة المهام المشتركة-غوانتانامو.
وأضاف البيان أن الإقالة جاءت «بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة».
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