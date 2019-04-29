شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: الميليشيا الحوثية حاولت استهداف البرلمان اليمني وتفجير الخزان العائم «صافر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

رحبت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، بما صدر عن مجلس النواب اليمني من نتائج خلال جلساته التي عقدت في مديرية سيؤون اليمنية وتزكية سلطان سعيد البركاني رئيسًا للبرلمان وما طرح خلال الجلسة النهائية من قبل الحكومة اليمنية لمشروع قانون تجريم الحوثيين واعتبارهم ميليشيا وتنظيم إرهابي, إلى جانب اعتماد الميزانية للجمهورية اليمنية للعام 2019م.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض، اليوم (الإثنين).

وأوضح العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية حاولت خلال فترة انعقاد مجلس النواب استهداف المجلس، والشخصيات اليمنية، من خلال 13 طائرة بدون طيار، مبينًا أن قوات الدفاع الجوي لقوات التحالف ممثلة في الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من إسقاط الطائرات.

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وتطرق إلى انتهاكات الميليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني بتفجيرهم لمنازل الأهالي وشيوخ القبائل اليمنين، وتهديد الميليشيا الحوثية الإرهابية بتفجير الخزان العائم للنفط الخام «صافر» الذي كاد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية، واعاقة الحوثيين للجهود المبذولة لتفريغه، إذ يحوي قرابة الأكثر من 1,140,000 برميل من النفط الخام, مبينًا أن هناك جهود مشتركة ما بين الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة القوات المشتركة للتحالف وخبراء أممين لتفادي هذه الكارثة.

ونوه المالكي بمشروع «معًا من أجل التعليم في اليمن» الذي دشنه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ووزارة التعليم السعودية، بهدف دعم القطاع التعليمي في الجمهورية اليمنية، الذي يأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مبينًا أن هذا المشروع سيتم من خلاله إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بالمجال التعليمي، منها تقديم 50 ألف طاولة ومقعد مدرسي، تخدم 50 ألف طالب وطالبة في 14 محافظة يمنية، بالإضافة إلى اللوازم المدرسية، والمنح الدراسية للطلبة اليمنين الموجودين في الداخل اليمني، وتقديم منح للطلبة اليمنين المسجلين في أنظمة التعليم العام داخل المملكة العربية السعودية.

كما نوه بالجهود والعمليات الإنسانية المستمرة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منها الحملة الطبية التطوعية الثانية للعمليات الجراحية للقلب المفتوح والقسطرة للأطفال البالغة جميعها 95 عملية جراحية ناجحة، مؤكدًا استمرار الجهود في هذا الجانب في المناطق التي تم تحقيق الأمن والاستقرار فيها.