شكرا لقرائتكم خبر عن البغدادي في فيديو جديد: تفجيرات سريلانكا من تدبير داعش والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)ظهر قائد تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، اليوم (الإثنين)، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر تطبيق «تلغرام»، قال فيه أن التفجيرات التي استهدفت سريلانكا مؤخراً هي رد من تنظيم داعش على خسائره في منطقة الباغوز آخر معاقل التنظيم في سورية.
وفي الفيديو الذي يحمل عنوان «في ضيافة أمير المؤمنين»، ظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعاً منديلاً أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، ومتحدثا بنبرة بطيئة.
وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها البغدادي، بعد ظهوره العلني في يوليو 2014 اثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، وذلك بعد إعلان «الخلافة» وتقديمه كـ«أمير المؤمنين».
كانت هذه تفاصيل خبر البغدادي في فيديو جديد: تفجيرات سريلانكا من تدبير داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.