شكرا لقرائتكم خبر عن البغدادي في فيديو جديد: تفجيرات سريلانكا من تدبير داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

ظهر قائد تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، اليوم (الإثنين)، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر تطبيق «تلغرام»، قال فيه أن التفجيرات التي استهدفت سريلانكا مؤخراً هي رد من تنظيم داعش على خسائره في منطقة الباغوز آخر معاقل التنظيم في سورية.

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان «في ضيافة أمير المؤمنين»، ظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعاً منديلاً أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، ومتحدثا بنبرة بطيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها البغدادي، بعد ظهوره العلني في يوليو 2014 اثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، وذلك بعد إعلان «الخلافة» وتقديمه كـ«أمير المؤمنين».