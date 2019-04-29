دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters وكالة: بوتين يقول الروس والأوكرانيون سيستفيدون من الجنسية المشتركة

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله يوم الاثنين إن الروس والأوكرانيين سيستفيدون من تشاركهم جنسية واحدة.

وكان بوتين قال يوم السبت إنه يبحث تسريع إجراءات حصول جميع الأوكرانيين على جواز السفر الروسي وذلك في خطوة أغضبت بعض السياسيين في أوكرانيا التي تخوض حربا ضد انفصاليين موالين لموسكو منذ 2014.

ووقع بوتين بالفعل مرسوما بتيسير إجراءات منح جواز السفر الروسي لسكان شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين مما دعا كييف للمطالبة بفرض مزيد من العقوبات الدولية على روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي إن على بوتين ألا يتوقع قبول الكثير من الأوكرانيين لعرضه.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير سها جادو)