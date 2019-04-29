ترامب يتهم وسائل الإعلام بدعم "جو الساذج"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمع في مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسين في 27 نيسان/ابريل 2019

اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين وسائل الإعلام بدعم "جو الساذج"، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس الاميركي في سلسلة تغريدات "إن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج"، ما يكشف عن قلقه من ترشيح السبعيني مثله بايدن.

وقال ترامب في إحدى تغريداته "أنا هنا بسبب (جو) بايدن و(باراك) أوباما، لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترامب الذي يقوم بكل ما هو لازم".

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وكان جو بايدن أعلن رسميا الخميس دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديموقراطي منتهجا سياسة تعتمد المواجهة المباشرة مع ترامب، متهما إياه بدوس القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.

وسيشارك بايدن الاثنين في اول تجمع انتخابي له في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، وهي الولاية التي فاز بها دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبشأن الخطاب الذي سيلقيه بايدن خلال تجمعه الانتخابي قال ترامب الإثنين "جو بايدن الساذج يقيم أول تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا الرائعة. إنه لا يعرف على ما يبدو أن بنسلفانيا تعيش اليوم احدى أفضل سنوات تاريخها على الصعيد الإقتصادي مع نسبة بطالة منخفضة جدا وصناعة تعدينية مزدهرة".