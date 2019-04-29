مدير حديقة الحيوان: استقبلنا 120 ألف زائر في احتفالات شم النسيم

كتب: شريف سليمان

قال الدكتور محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن عدد زوار الحديقة بلغ 120 ألف مواطن ضمن احتفالات يوم شم النسيم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لم نتلقَ أي شكاوى بالرغم من أن عدد الحضور كان كبيرًا للغاية، واليوم كان رائعًا ومر بدون شكاوى أو محاضر والناس تمتعت وسط الحيوانات والخضرة".

وتابع: "حديقة الحيوانات تحتفظ بعدد كبير من الحيوانات الرائعة مثل سبع البحر والزرافة، وهي بمثابة نجوم الحديقة التي يبحث الناس عنها دائمًا".

وأردف: "أغلقنا...