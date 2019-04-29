الخارجية الأمريكية: إطلاق نار قرب مدخل سفارتنا لدى هايتي

كتب مصطفى عنبر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن حدوث إطلاق نار قرب مدخل السفارة الأمريكية لدى هايتى. وجاء في تغريدة من قسم الشؤون القنصلية للوزارة: "حدث إطلاق نار قرب المدخل الخلفي للسفارة. ننصح جميع من يتواجد على أراضي السفارة بالبقاء في أماكن مغلقة، إذا كنتم تتوجهون إلى السفارة فعليكم إيجاد مكان آمن للاختباء".

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