حاصباني: المطلوب إجراء إصلاحات تلتزم بها الحكومة من أجل تخفيض العجز

أكد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ أن "المطلوب إجراء إصلاحات تلتزم بها الحكومة منها رفع التحصيل في عدة قطاعات منتجة والتشدد بذلك من أجل تخفيض العجز".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "علينا وضع ضوابط للضمانات كوضع سقف للإقتراض مهما كانت الأسباب كما أنه يجب الإنفاق في المكان السليم وأن نحدد ذلك مسبقا".

ورأى حاصباني أنه "لا يجب التعميم بموضوع الرواتب لكن هناك أخطاء في أماكن معينة وعلينا تصحيحها وهي ترتبط بأفراد أو لجان معينة".