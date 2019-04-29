فادي الجميل: ما نريده هو وجود رؤية إقتصادية وعلينا تحفيز الإقتصاد

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ أن "ما نريده هو وجود رؤية إقتصادية ونحن بحاجة إلى التقشف، لكن في الوقت نفسه، علينا تحفيز ​الإقتصاد​ ولا يمكننا خنقه أكثر"، مشيراً إلى أنه "يجب علينا عرض بديل شغال عبر توحيد أفكارنا وأن يكون لدينا رؤية إيجابية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا بحاجة لنتكاتف سوية كفى ونضع حداً للفساد وأناشد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لأن الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل عدم الإستمرار بهذا الوضع".