الطقس غدا غائم جزئياً وانخفاض محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "كتلا هوائيّة دافئة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، تشتد يومي الأربعاء والخميس لغاية صباح يوم الجمعة". ​الطقس​ المتوقع في لبنان: الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ وظهور طبقات خفيفة من الغبار. الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع غبار وارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح خلال اللّيل. الخميس: غائم مع غبار ورياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.

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