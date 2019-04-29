قرداحي: خفض العجز بالموازنة يحافظ على اقتصادنا واستقرارنا الاجتماعي

أعلن الخبير الاقتصادي في ​التيار الوطني الحر​ شربل قرداحي، ان "الدول التي قامت بخفض عجزها في ​الموازنة​ بشكل تدريجي ولكن سريع حافظت على اقتصادها واستقرارها الاجتماعي، وهذا ما نعمل عليه في ​لبنان​".

وشدّد قرداحي في حديث تلفزيوني، ان "نحن يمكن ان نرفع الايرادات بمليارين و700 مليون ​دولار​ من دون الاقتراب من الطبقتين المتوسطة والمحدودة الدخل، ونعمل بالتوازي على خفض النفقات الى ما دون المليار ونصف مليار دولار."