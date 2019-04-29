قرداحي: خفض العجز بالموازنة يحافظ على اقتصادنا واستقرارنا الاجتماعي

أعلن الخبير الاقتصادي في التيار الوطني الحر شربل قرداحي، ان "الدول التي قامت بخفض عجزها في الموازنة بشكل تدريجي ولكن سريع حافظت على اقتصادها واستقرارها الاجتماعي، وهذا ما نعمل عليه في لبنان".
وشدّد قرداحي في حديث تلفزيوني، ان "نحن يمكن ان نرفع الايرادات بمليارين و700 مليون دولار من دون الاقتراب من الطبقتين المتوسطة والمحدودة الدخل، ونعمل بالتوازي على خفض النفقات الى ما دون المليار ونصف مليار دولار."
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