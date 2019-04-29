سيارة اجتاحت محلا لبيع الأجهزة الخلوية في صيدا

إجتاحت ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع "​هوندا​ CRV"، محلا لبيع الأجهزة الخلوية، عند الأوتوستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​، بعدما فقدت سائقتها السيطرة عليها، ما أدى إلى تحطم واجهة المحل وتخريب محتوياته.

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