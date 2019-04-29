سيارة اجتاحت محلا لبيع الأجهزة الخلوية في صيدا

إجتاحت سيارة رباعية الدفع من نوع "هوندا CRV"، محلا لبيع الأجهزة الخلوية، عند الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا، بعدما فقدت سائقتها السيطرة عليها، ما أدى إلى تحطم واجهة المحل وتخريب محتوياته.
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