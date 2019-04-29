عازار: اقترحنا بكتلة التنمية والتحرير أن يكون لبنان دائرة واحدة والتصويت لسن 18 عاما

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب إبراهيم عازار أن "توجهنا وهدفنا هو أن يكون هناك مشروعية لإدارة مستقلة تدير ​الإنتخابات النيابية​"، مشيراً إلى أن "​قانون الإنتخاب​ يؤدي إلى ترتيب ​الحياة​ السياسية ونحن نرى أنه من الصحي العودة إلى وجود كتلتين كما في السابق أثناء وجود الكتلتين الوطنية والدستورية وهذا ما يجعلنا أن ندعم الذهاب إلى الدائرة الواحدة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا لم نذهب بطرحنا للقانون الإنتخابي في الكتلة إلى إلغاء القيد ​الطائف​ي من أجل المحافظة على دستور الطائف وتعزيز الوطنية في الوقت ذاته وانتظام الحياة الدستورية".

وشدد على "أننا قاربنا موضوع تمثيل المغتربين واقتراعهم واعتبرنا أنه من المفترض فرض كوتا لتمثيل النسائية نسبتها 20 بالمئة من التمثيل من ​المجلس النيابي​ مع احترام التوزيع الطائفي المذهبي واعتمدنا سن الـ 18 سنة للإقتراع"، موضحاً انه "بالنسبة للحاصل الإنتخابي رأينا أنه يجب أن يكون هناك سقف تأهيلي للفوز بأن تأخذ اللائحة 10 بالمئة من نسبة المقترعين".

ولفت إبراهيم إلى "أننا قدمنا في طرحنا أن تكون هيئة الإشراف على الإنتخابات مستقلة مالياً وأن تكون مغايرة لتلك الموجودة حالياً وأن تشرف على الإنتخابات بكافة تفاصيلها"، مؤكداً "أننا اقترحنا أن يكون الإنفاق للائحة في كل ​لبنان​ 25 مليار ليرة كحد أقصى".