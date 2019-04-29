عودة دفعة من السياح اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ

وصلت عند التاسعة مساء، الدفعة الثانية من السياح اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ، إلى مطار بيروت على متن طائرة تابعة لشركة "أجنحة لبنان"، التي استأجرتها شركة "بركات للسياحة والسفر" مسيرة الرحلة إلى شرم الشيخ.
وستصل إلى بيروت، عند الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة، الدفعة الثالثة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط. بينما ستصل الدفعة الرابعة والأخيرة، عند الرابعة فجر الغد، في 30 نيسان، على متن طائرة تابعة لشركة "أجنحة لبنان".
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