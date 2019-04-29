نادر: نرفض المس بالتدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين ولن نقفل الطرقات غدا

أكد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ أننا "نرفض المس بالتدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين"، داعيا "لاعطاء العسكري الساعات الاضافية التي يخدمها وعندها نقبل بإلغاء تعويضات نهاية الخدمة".

وفي حديث تلفزيوني رأى نادر أن "الراتب التقاعدي هو حق مكتسب للعسكريين"، مشيرا الى ان "مشروع ​الموازنة​ لم يتطرق الى التهرب الجمركي ولا لموضوع الاملاك البحرية والنهرية التي تشكل بابا من ابواب هدر المال العام"، متسائلا:"كيف نصدق ان من فشل في ادارة المال العام طيلة 30 سنة سينجح في بناء الدولة؟".

ودعا نادر كل العسكريين المتقاعدين وعوائل الشهداء العسكريين للمشاركة في الإعتصام غدا، مؤكدا ان "لدينا اهدافاً ستوجع الدولة وهذا سيكون بداية انذار للسلطة حتى يتم التراجع عن الاجراءات التي تطال العسكريين".

واعلن نادر انه "لن يتم اقفال الطرقات غدا واذا لم تستجب السلطة لمطلبنا بالغاء كل البنود التي تتعلق بالحسم من رواتب العسكريين سنكون امام تصعيد يعلن عنه في حينه".