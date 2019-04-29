الخارجية الأميركية: إطلاق نار قرب مدخل سفارتنا في هايتي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أنه "حدث إطلاق نار قرب المدخل الخلفي للسفارة في هايتي، ننصح جميع من يتواجد على أراضي السفارة بالبقاء في أماكن مغلقة، إذا كنتم تتوجهون إلى السفارة فعليكم إيجاد مكان آمن للاختباء".
وأوضح قسم الشؤون القنصلية للوزارة، لاحقاً، أنه "تم حل الوضع وعاد الوضع إلى طبيعته في محيط السفارة".
وفي وقت سابق لقي 15 شخصا من هايتي مصرعهم غرقا قبالة سواحل ارخبيل "تيركس وكايكوس" الواقعة شمال هايتي مطلع نيسان الحالي.
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