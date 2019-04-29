رئيس أساقفة كولومبو: الكنيسة قد لا تكون قادرة على منع الناس من أخذ حقهم بأيديهم

أكد رئيس أساقفة العاصمة السريلانكية ​كولومبو​ الكاردينال مالكولم رانجيث، في تصريحات للصحفيين، أن "الكنيسة قد لا تكون قادرة على منع الناس من أخذ حقهم بأيديهم ما لم تجر الحكومة تحقيقا أكثر شمولا في التفجيرات، وتعمل على منع وقوع هجمات جديدة".

ولفت رانجيث إلى أنه "غير راض" عن الطريقة التي أجرت بها الحكومة تحقيقاتها حتى الآن، مشيراً إلى أنه "يجب أن تشارك جميع ​قوات الأمن​ وتعمل كما لو كانت تخوض حربا حقيقية".

وشدد على "أنني أريد أن أوضح أننا قد لا نكون قادرين على إبقاء الناس تحت السيطرة في ظل غياب خطة أمنية أقوى، لا يمكننا منحهم وعودا زائفة إلى الأبد وإبقاؤهم هادئين، نطلب من الحكومة تنفيذ برنامج مناسب لكي لا يلجأ الناس إلى أخذ حقهم بأيديهم".

واعتبر رانجيث أن "ما حدث الأحد الماضي هو مأساة هائلة، إهانة للإنسانية"، داعيا إلى احترام كل ضحايا الاعتداءات التي أصيب فيها أيضا نحو 500 شخص.