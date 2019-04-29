بلومبرغ: تركيا ستشتري النفط من العراق بعد تشديد العقوبات على إيران

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن ​تركيا​ تبحث عن طرق لزيادة مشترياتها من ​النفط​ ​العراق​ي بعد القرار الأميركي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط ال​إيران​ي.

ونقلت الوكالة الاقتصادية عن مصدرين مطلعين أن تركيا تدرس مسألة استيراد النفط الخام من ميناء ​البصرة​ جنوب العراق، إضافة لزيادة الإمدادات عبر خط أنابيب "​كركوك​ جيهان"، الذي يصل بين حقول كركوك في العراق وميناء جيهان التركي المطل على ​البحر المتوسط​.

ولفتت الوكالة إلى زيارة وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى العراق، حيث التقى في ​بغداد​ والبصرة مع المسؤولين العراقيين، واجتمع في ​أربيل​ مع ممثلين عن حكومة ​إقليم كردستان​ العراق.

وبعد إعلان ​البيت الأبيض​ إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المفروضة على النفط الإيراني، أعربت ​أنقرة​ عن معارضتها للقرار، وأكد وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إن القرار الأميركي بشأن النفط الإيراني تجاوز للحدود، وأن بلاده "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".

والأسبوع الماضي أعلنت ​الحكومة التركية​ أنها تعمل مع إيران على وضع آلية للالتفاف على ​العقوبات الأميركية​ التي تهدف لوقف التجارة مع ​طهران​.