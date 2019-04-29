بلومبرغ: تركيا ستشتري النفط من العراق بعد تشديد العقوبات على إيران

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن تركيا تبحث عن طرق لزيادة مشترياتها من النفط العراقي بعد القرار الأميركي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط الإيراني.
ونقلت الوكالة الاقتصادية عن مصدرين مطلعين أن تركيا تدرس مسألة استيراد النفط الخام من ميناء البصرة جنوب العراق، إضافة لزيادة الإمدادات عبر خط أنابيب "كركوك جيهان"، الذي يصل بين حقول كركوك في العراق وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط.
ولفتت الوكالة إلى زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى العراق، حيث التقى في بغداد والبصرة مع المسؤولين العراقيين، واجتمع في أربيل مع ممثلين عن حكومة إقليم كردستان العراق.
وبعد إعلان البيت الأبيض إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المفروضة على النفط الإيراني، أعربت أنقرة عن معارضتها للقرار، وأكد وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إن القرار الأميركي بشأن النفط الإيراني تجاوز للحدود، وأن بلاده "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".
والأسبوع الماضي أعلنت الحكومة التركية أنها تعمل مع إيران على وضع آلية للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تهدف لوقف التجارة مع طهران.
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