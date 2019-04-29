إصابة فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي قرب جنين

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أنه أصاب فلسطينيا بالرصاص في ظهره بتبادل ل​إطلاق النار​ قرب قرية عرابة جنوبي جنين في ​الضفة الغربية​ صباح اليوم الاثنين.

وحسب بيان للجيش، فإن فلسطينيين اثنين فتحا النار تجاه قوة عسكرية قرب موقع دوتان القريب من جنين، ورد الجنود بإطلاق النار ما أدى لإصابة أحدهما بجروح في ظهره فيما لاذ الثاني بالفرار.

ولفت إلى "عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود"، وأن قوات الجيش شرعت في مطاردة المسلح الثاني.

وشدد الجيش الإسرائيلي إجراءاته شمال الضفة الغربية وقام بنصب الحواجز، وشرع في تفتيش العربات والتدقيق بهويات المسافرين.

كما اقتحمت قواته قرى قباطية ومثلث الشهداء وداهمت منازل الفلسطينيين بحثا عن الشاب الهارب.