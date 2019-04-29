"سانا": الجيش السوري يقضي على إرهابيين حاولوا التسلل إلى شمال ريف حماة

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن "وحدات ​الجيش​ دمّرت آليات لإرهابيي ​جبهة النصرة​ على الطريق الواصل بين قريتي الكركات وقلعة المضيق ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي"، مضيفة إلى أن "الوحدات تقضي على إرهابيين حاولوا التسلل من محوري اللطامنة وحصرايا باتجاه المناطق الآمنة في ريف حماة الشمالي".

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