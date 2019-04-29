المبعوث الأميركي لسوريا: مجموعة آستانا ليست قادرة على تحقيق أي تقدم ملموس

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ​سوريا​ ​جيمس جيفري​ أن "تنظيم "داعش" لديه قدرات عالمية وهو لا يزال يشكل تهديدا"، مشيراً إلى "أننا ندعم موقف ​الأمم المتحدة​ فيما يخص القرار 2254 الذي وضع خارطة طريق لحل ​الأزمة السورية​".

وفي حديث لقناة "​سكاي نيوز​ عربية"، اعتبر أن "مجموعة آستانا ليست قادرة على تحقيق أي تقدم ملموس على مستوى لجنة تشكيل ​الدستور السوري​"، مشدداً على أنه "لا يقتصر دور ​ايران​ وميليشياتها على التحريض وانما تهدد أمن المنطقة باستخدام ​صواريخ​ متوسطة المدى وطائرات من دون طيار".

وأوضح أن "موضوع الميليشيات الإيرانية نبحثه كأولوية قصوى مع ​روسيا​ فيما يخص مستقبل سوريا"، لافتاً إلى أن "هناك محادثات عسكرية وسياسية مع شركائنا في ​التحالف الدولي​ ضد داعش في سوريا".

وشدد جبفري على أنه "سيكون لدينا في النهاية تحالف في شمال شرق سوريا أوسع من السابق"، مؤكداً أن "مهمة ​القوات الأميركية​ في سوريا هي الهزيمة المستدامة لداعش".