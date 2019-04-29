المبعوث الأميركي لسوريا: مجموعة آستانا ليست قادرة على تحقيق أي تقدم ملموس

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أن "تنظيم "داعش" لديه قدرات عالمية وهو لا يزال يشكل تهديدا"، مشيراً إلى "أننا ندعم موقف الأمم المتحدة فيما يخص القرار 2254 الذي وضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية".
وفي حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، اعتبر أن "مجموعة آستانا ليست قادرة على تحقيق أي تقدم ملموس على مستوى لجنة تشكيل الدستور السوري"، مشدداً على أنه "لا يقتصر دور ايران وميليشياتها على التحريض وانما تهدد أمن المنطقة باستخدام صواريخ متوسطة المدى وطائرات من دون طيار".
وأوضح أن "موضوع الميليشيات الإيرانية نبحثه كأولوية قصوى مع روسيا فيما يخص مستقبل سوريا"، لافتاً إلى أن "هناك محادثات عسكرية وسياسية مع شركائنا في التحالف الدولي ضد داعش في سوريا".
وشدد جبفري على أنه "سيكون لدينا في النهاية تحالف في شمال شرق سوريا أوسع من السابق"، مؤكداً أن "مهمة القوات الأميركية في سوريا هي الهزيمة المستدامة لداعش".
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