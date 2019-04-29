محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
تقيم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، غدًا الثلاثاء، حفلًا ختاميًّا لتخريج وتكريم الدفعة الأولى من الأئمة المصريين والوافدين، حيث اختتمت الأكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ للدورة التدريبية رقم (121) للأئمة الوعاظ الوافدين من العالم الإسلامي، ودورة إعداد المفتي المعاصر للوعاظ المصريين، ودورة تدريبية للأئمة العراقيين.
ويتضمن الحفل تكريم 90 إمامًا مصريًّا، و27 عراقيًّا، و69 من جنسيات أخرى، ويقام الحفل بحضور عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، وسفراء دول آسيوية وإفريقية وأوروبية، وذلك في مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.
ويتسلم الخريجون خلال الحفل شهادات تقدير وتفوق من الأكاديمية، وموسوعات علمية عن مقاومة الفكر المتطرف، ومراجع فقهية وفكرية تعينهم على التأصيل العلمي للمسائل المختلفة والرد عليها بوسطية واعتدال.
يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتصدي للأفكار المتطرفة ومواجهتها بالتأصيل العلمي الصحيح الواعي.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. أكاديمية الأزهر تقيم حفلًا لتخريج الدفعة الأولى من الأئمة والوعاظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.