​غدًا.. أكاديمية الأزهر تقيم حفلًا لتخريج الدفعة الأولى من الأئمة والوعاظ

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تقيم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، غدًا الثلاثاء، حفلًا ختاميًّا لتخريج وتكريم الدفعة الأولى من الأئمة المصريين والوافدين، حيث اختتمت الأكاديمية تدريب الأئمة والوعاظ للدورة التدريبية رقم (121) للأئمة الوعاظ الوافدين من العالم الإسلامي، ودورة إعداد المفتي المعاصر للوعاظ المصريين، ودورة تدريبية للأئمة العراقيين.

ويتضمن الحفل تكريم 90 إمامًا مصريًّا، و27 عراقيًّا، و69 من جنسيات أخرى، ويقام الحفل بحضور عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، وسفراء دول آسيوية وإفريقية وأوروبية، وذلك في مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة.

ويتسلم الخريجون خلال الحفل شهادات تقدير وتفوق من الأكاديمية، وموسوعات علمية عن مقاومة الفكر المتطرف، ومراجع فقهية وفكرية تعينهم على التأصيل العلمي للمسائل المختلفة والرد عليها بوسطية واعتدال.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتصدي للأفكار المتطرفة ومواجهتها بالتأصيل العلمي الصحيح الواعي.