وزير الأوقاف يطالب بتحويل "التكافل والتراحم" في شهر رمضان إلى سلوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتحويل التكافل والتراحم في شهر رمضان الكريم إلى سلوك، لكى يدخل علينا الشهر الكريم وليس بيننا جائع ولا محتاج ولا مكروب.

وقال وزير الأوقاف فى بيان الإثنين: "لعل من أهم خصائص شهر رمضان أنه شهر الجود والكرم والسخاء، وقد كان نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو شهر البركات والخيرات والنفحات".

واكد الوزير ضرورة أن يعمل الجميع متضامنين متراحمين فى رمضان وما بعده ونسعى دوما الى تفريج الكروب عن المكروبين، وإدخال السرور على الناس أجمعين، وإزالة الهم عن المهمومين.