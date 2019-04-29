صور| بتكلفة 6 ملايين جنيه.. الانتهاء من إنشاء مسجد "أبو طبل" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن حسين كمال المحلاوي، المحامي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرواد مسجد "أبو طبل" الكبير بمركز كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الانتهاء من أعمال الإنشاء الخاص بالمسجد، تمهيدًا لافتتاحه يوم الجمعة المقبل، قبل شهر رمضان المبارك بحوالي 3 أيام.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرواد مسجد أبو طبل الكبير بمركز كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المسجد دُشن على مدار 5 سنوات، بمساحة حوالى 900 مترًا، وبالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، ويتسع في جميع طوابقه، لحوالي 5 آلاف فرد.

وأضاف أن المسجد يضم أيضًا مغسله للموتى ثابتة بداخله، وأخرى متحركة للانتقال إلى المنازل، ومكتب إداري لمجلس إدارة الجمعية المشرفة على إنشاء المسجد.