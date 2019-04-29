تناولت وجبة فسيخ فاسدة.. إصابة ربة منزل بالتسمم في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:
أصيبت ربة منزل بحالة تسمم شديدة، مساء اليوم الاثنين، وجرى نقلها إلى مستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية، وعمل الاسعافات الأولية لها، وتحويلها إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي.
وتلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى تلا المركزي بوصول "ح. ن" 34 سنة، ربة منزل، مصابة بحالة تسمم وإعياء شديد.
جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة، ونقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.
بسؤال أهلية المصابة أكدوا أنها أصيبت بحالة إعياء شديدة عقب تناولها وجبة فسيخ وعلى الأرجح أنها فاسدة.
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