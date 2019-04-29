ليبيا / إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجيّة التابعة لحكومة الوفاق تعلّق عمل قناة...

أعلنت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق تعليق عمل قناة "العربية" على الأراضي الليبية. وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي اليوم، الإثنين 29 أفريل 2019، أن قرار التعليق جاء في إشارة إلى التصرف غير اللائق الذي صدر عن مذيعة قناة "العربية" في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بالعاصمة تونس، وبذلك تكون كل التصاريح الممنوحة لأي مراسلين للقناة في ليبيا تعتبر لاغية.

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