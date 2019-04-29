واشنطن بوست: البغدادي يتحدث عن خسائر التنظيم وتفجيرات سريلانكا في فيديو مصور

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي ظهر لأول مرة منذ خمس سنوات في فيديو مصور متحدثا عن خسائر التنظيم في المعركة الأخيرة والهجمات الإرهابية في سريلانكا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البغدادي تحدث عن خسارة التنظيم في معركة الباغوز، التي تقع في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور

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في سوريا، متعهدا بأن القتال لم ينته بعد، متوجها بالتهنئة لمنفذي التفجيرات الإرهابية ضد 3 كنائس و3 فنادق الأسبوع الماضي في سريلانكا والتي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص وأصيب مئات آخرين.



وكان مصدر استخباري عراقي أفاد، أول أمس السبت، بمحاولة زعيم تنظيم "داعش"

أبو بكر البغدادي الدخول العراق منذ أسابيع، مؤكدا أنه يتواجد في تدمر السورية.



جدير بالذكر أن آخر ظهور للبغدادي كان في يوليو 2014، حين ألقى زعيم التنظيم الإرهابي خطابا من جامع النوري في الموصل بعد سيطرة التنظيم على المدينة وإعلانه قيام "الخلافة" على الأراضي الخاضعة لسيطرته.



ولا يزال مكان أبو بكر البغدادي مجهولا. وكانت آخر التقارير تشير إلى أنه لا يزال يتنقل في المناطق الصحراوية عبر الحدود السورية - العراقية.