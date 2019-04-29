ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي ظهر لأول مرة منذ خمس سنوات في فيديو مصور متحدثا عن خسائر التنظيم في المعركة الأخيرة والهجمات الإرهابية في سريلانكا.
وأشارت الصحيفة إلى أن البغدادي تحدث عن خسارة التنظيم في معركة الباغوز، التي تقع في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور
وكان مصدر استخباري عراقي أفاد، أول أمس السبت، بمحاولة زعيم تنظيم "داعش"
جدير بالذكر أن آخر ظهور للبغدادي كان في يوليو 2014، حين ألقى زعيم التنظيم الإرهابي خطابا من جامع النوري في الموصل بعد سيطرة التنظيم على المدينة وإعلانه قيام "الخلافة" على الأراضي الخاضعة لسيطرته.
ولا يزال مكان أبو بكر البغدادي مجهولا. وكانت آخر التقارير تشير إلى أنه لا يزال يتنقل في المناطق الصحراوية عبر الحدود السورية - العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: البغدادي يتحدث عن خسائر التنظيم وتفجيرات سريلانكا في فيديو مصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.