المسماري: الجيش الليبي سيحمي المدنيين ومن يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الجيش سيحمي المدنيين و"من يرفع الراية البيضاء في معركة طرابلس".
وقال المسماري - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين - إن القوات الجوية قصفت اليوم عدة أهداف
وأَضاف المسماري: "قواتنا لديها عقيدة واحدة وهي الحفاظ على الوطن ووقف التدخلات الخارجية بشأن ليبيا..
وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إلى أن العمليات تتركز في محور "اليرموك - صلاح الدين"، كما أشاد بنجاح تقدم الجيش من منطقة عين زارة.
وأضاف أن الجيش الليبي يقاتل ميليشيات من تحالف تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي في طربلس، وأن هذه القوات بدأت بالانهيار.
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