تعرف على أسباب أصوات انفجارات سمعت شمال غزة

سمع مواطنون مساء اليوم الاثنين، أصوات انفجارات دوت شمال قطاع غزة ناجمة عن إطلاق صواريخ تجربيية من جانب المقاومة الفلسطينية.
وأكدت مصادر محلية أن الأصوات التي سُمعت قبل قليل في شمال قطاع غزة، ناجمة
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه
من جانبها أكد موقع حدشوت 24 العبري، أن حركة حماس أطلقت 5 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.
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