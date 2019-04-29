الارشيف / اخبار العالم

تعرف على أسباب أصوات انفجارات سمعت شمال غزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

سمع مواطنون مساء اليوم الاثنين، أصوات انفجارات دوت شمال قطاع غزة ناجمة عن إطلاق صواريخ تجربيية من جانب المقاومة الفلسطينية.

وأكدت مصادر محلية أن الأصوات التي سُمعت قبل قليل في شمال قطاع غزة، ناجمة

Advertisements
عن أعمال للمقاومة الفلسطينية، في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حركة حماس أطلقت صواريخ تجريبية نحو البحر.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لا سقوط لأي صواريخ على الغلاف من غزة، مضيفة أن صوت الانفجار الذي سمعه المستوطنون ناجم عن صواريخ تجريبية أطلقتها حركة حماس.

من جانبها أكد موقع حدشوت 24 العبري، أن  حركة حماس أطلقت 5 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسباب أصوات انفجارات سمعت شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا