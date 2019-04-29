تعرف على أسباب أصوات انفجارات سمعت شمال غزة

سمع مواطنون مساء اليوم الاثنين، أصوات انفجارات دوت شمال قطاع غزة ناجمة عن إطلاق صواريخ تجربيية من جانب المقاومة الفلسطينية.

وأكدت مصادر محلية أن الأصوات التي سُمعت قبل قليل في شمال قطاع غزة، ناجمة

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عن أعمال للمقاومة الفلسطينية، في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حركة حماس أطلقت صواريخ تجريبية نحو البحر.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه

لا سقوط لأي صواريخ على الغلاف من غزة، مضيفة أن صوت الانفجار الذي سمعه المستوطنون ناجم عن صواريخ تجريبية أطلقتها حركة حماس.

من جانبها أكد موقع حدشوت 24 العبري، أن حركة حماس أطلقت 5 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر.