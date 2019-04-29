سماع دوي انفجار كبير في غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم بسماع دوي انفجار كبير في غلاف غزة . وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن المستوطنين سمعوا دوي انفجار قوي قبل قليل في شمال قطاع غزة، مضيفة:" يبدو أنه صاروخ، الأمر ليس واضحا بعد".

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