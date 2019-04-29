اعتقال إرهابي خطط لعملية إرهابية في كركوك العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم ، باعتقال إرهابي كان يخطط لتنفيذ عمليات تستهدف المدنيين في محافظة كركوك العراقية.
وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة العمليات الخاصة الثانية فوج كركوك، عملية نوعية
يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال العديد من المطلوبين بتهم جنائية وإرهابية.
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