البغدادي يظهر لأول مرة منذ 5 سنوات

ظهر زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أمس، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر حساب مناصريه على منصات التواصل الاجتماعي. وفي الفيديو، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم. ورغم أن تاريخ تصوير الفيديو، لم يظهر واضحا، إلا أن البغدادي قال في بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سورية، قبل ما يقارب الشهر. وزعم زعيم التنظيم أن الدواعش نفذوا 92 عملية في ثماني دول، مطالبا في الوقت عينه من أنصاره بتكثيف الهجمات على فرنسا، وأكد أن التنظيم "الآن في معركة استنزاف". وفي دليل على التصوير الجديد للفيديو، أشاد البغدادي بالهجمات الإرهابية على كنائس سريلانكا، والتي أوقعت ما لا يقل على 250 قتيلا الأسبوع الماضي. وكان آخر ظهور للبغدادي في يوليو 2014، حين ألقى زعيم التنظيم الإرهابي خطابا من جامع النوري في الموصل، بعد سيطرة التنظيم على المدينة، وإعلانه ما سمي بـ"الخلافة" على الأراضي الخاضعة لسيطرته. وفي وقت لاحق نشرت عدة تسجيلات صوتية، أعلن داعش أنها للبغدادي، بينما وردت أنباء متضاربة عن حالته ومصيره، ورجحت بعض التقارير مقتله أو إصابته بجروح خطيرة. يذكر أن مكان تواجد البغدادي لا يزال مجهولا، بعد أن فقد التنظيم أغلب الأراضي، التي كان يسيطر عليها في كل من سورية والعراق.



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