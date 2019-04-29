كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يقوم بعملية التفاف وانسحاب قوات الوفاق للوراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر عسكري ليبي في اللواء التاسع التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، أن الجيش الوطني الليبي قام بعملية التفاف على قوات لحكومة الوفاق الليبية في معسكر اليرموك ومقر الإدارة العامة للجوازات والجنسية بمنطقة صلاح الدين.

وقال المصدر العسكري لـ وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "منطقة الهضبة طول تشهد هدوءا نسيبا بعد هروب وهلع المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق إليها خلال هجوم عسكري بعملية التفاف من قبل قوات اللواء التاسع التابع للجيش الوطني الليبي على تمركزات لقوات الوفاق أمام مقر الإدارة العامة للجوازات والجنسية، وكذلك معسكر اليرموك".

وأشار إلى أن "قوات الوفاق كانت تتمركز في تلك المناطق وبعد عملية الجيش قاموا [أفراد هذه القوات] بالهروب والانسحاب للخلف إلى سيمفارو الكلية العسكرية للبنات في طريق الهضبة طول".

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وأضاف المصدر بأن "سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني أستهدف السرية 11 التابعة لقوات الوفاق قرب الكلية العسكرية للبنات بمنطقة الهضبة".

وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، أعلن اليوم الاثنين، أن الجيش الوطني الليبي يتوجه الآن نحو وسط العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى صد قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في عدد من محاور القتال.

وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: إن "وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تسطر ملاحم الكرامة والعزة والاعتزاز وتدحر الإرهابيين في جميع القواطع القتالية حول طرابلس وتتجه نحو قلب المدينة".

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.