كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجلاء آلاف السكان فى كندا بسبب فيضانات شديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم إجلاء الآلاف من السكان في مناطق "كيبيك وأونتاريو ونيو برونزويك" من منازلهم بعد أيام من الفيضانات التي اجتاحت مونتريال وأوتاوا لإعلان حالة الطوارئ ودفعت القوات المسلحة الكندية إلى التدخل لمساعدة السكان.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع "الأحد"، تم انهيار سد في سانت مارت سور لو لاك، وهي ضاحية غرب مونتريال، مما أدى إلى فرار 5000 من السكان إلى الأراضي المرتفعة، وبعضهم كانوا يجوبون بأطفالهم الصغار والحيوانات الأليفة والأشياء الثمينة في الوقت الذي تأتي فيه المياه عالية مثل الخصور بهم.

وأظهرت لقطات فيديو رجلاً يرتدي سترة نجاة في قارب صغير يتجول في شارع مغمور بالمياه.

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ولم يصب أي شخص بجروح خطيرة في الفيضانات، والمراكز الحضرية في أوتاوا ومونتريال خالية إلى حد كبير من الخطر.

وفي حديثه من المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعهد رئيس وزراء كيبيك، فرانسوا ليجو، بمليون دولار للصليب الأحمر لمساعدة ضحايا الفيضان، وأشاد بـ "تضامن" السكان المحليين، الذين ساعدت تعبئتهم السريعة في منع الإصابات أو ما هو أسوأ.