كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالات وفاة وإصابات جراء عاصفة ترابية في كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت عواصف ترابية محافظة كربلاء العراقية، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين.

وقالت مصادر عراقية إن حصيلة ضحايا العواصف التي ضربت كربلاء اليوم، بلغت وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى.

وشهدت محافظات عدة اليوم الاثنين بينها كربلاء، عواصف ورياح قوية تسببت بعدم وضوح الرؤية لاسيما عند مداخل المدن.

وأشار المصدر إلى أن مستشفيات المدينة دخلت حالة إنذار، جراء استقبال العديد من حالات الاختناق.