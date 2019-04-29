كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: باريس تتخذ من جنوب ليبيا نقطة ارتكاز للنفوذ في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد فايز فرحات، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدول الاجنبية المتدخلة في الشأن الليبي لديها مصالح متبادلة مع المليشيات المسلحة، موضحًا أن باريس لديها مصالح رئيسية في ليبيا، وتتخذ من منطقة جنوب ليبيا، كنقطة ارتكاز للنفوذ الفرنسي في أفريقيا، في ظل وجود استثمارات فرنسية في جنوب ليبيا، وفي دولة النيجر، خاصة في اليورانيوم.

وتابع "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن إيطاليا أيضًا لديها مصالح في غرب ليبيا، ولذلك لديها علاقات وثيقة مع حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق في طرابلس أعطت لإيطاليا بعض الامتيازات، منها على سبيل المثال لا الحصر، وجود بعض السفن الإيطالية داخل المياه الاقليمية الليبية، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به دولة ذات سيادة.

