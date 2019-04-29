كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة النفط السورية تصدر تعليمات جديدة تتعلق بتوزيع مادة البنزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عن قوانين جديدة تحدد شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية.

ونشرت الوزارة بيانا على صفحتها في فيسبوك أكدت فيه أنه "تنفيذا لسياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه تحدد شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية للآليات الخاصة 100 لتر شهريا بسعر 225 ليرة سورية، وللسيارات العمومية 350 لتر شهريا بنفس السعر".

كما حددت الوزارة للدراجات النارية المرخصة 25 لتر شهريا بسعر 225 ليرة سورية، ولآليات قطاع النقل الجماعي العامة، العاملة على البنزين تعامل معامل السيارات العمومية / التاكسي 350 ليتر شهريا بسعر 225 ليرة سورية، وللآليات العائدة للفعاليات الاقتصادية الخاصة بكافة أنواعها والعاملة على البنزين تعامل معاملة السيارات الخاصة 100 ليتر شهريا بسعر 225 ليرة سورية.

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وبالنسبة للآليات الحكومية المخصصة والتي تقل مخصصاتها عن 100 ليتر يسمح لها باستكمال التزود بالبنزين ضمن عتبة المخصصات بالسعر المدعوم للسيارات الخاصة أي حتى 100 ليتر، وفوق هذه الكمية بسعر التكلفة غير المدعوم.

وتزود المولدات الكهربائية والجرارات والأدوات الزراعية العاملة على البنزين بسعر التكلفة 375 ليرة سورية.

وأكدت الوزارة أن كل كمية فوق الكمية المحددة بشريحة الدعم تباع بقيمة 375 ليرة سورية لليتر الواحد وهو سعر متغير تبعا لسعر التكلفة.

وكل آلية لا تحمل البطاقة الذكية سورية أو غير سورية تزود بالوقود بسعر التكلفة، ويطبق هذا القرار بدءا من 1/5/2019.