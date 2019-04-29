بعد تناولهما أعشاب لمعالجة العقم.. وفاة زوجين ببني ملال والعشاب في دائرة الإتهام

لفضت سيدة من قرية أولاد عبد الله بضواحي الفقيه بن صالح، أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم الاثنين، بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، لتلحق بزوجها الذي كان فارق الحياة، صباح أول أمس السبت، بذات المستشفى.

وكشف مصادر “اليوم 24″، أن الزوجان تعرضا لحالة تسمم، نقلوا على إثرها لقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، في حالة خطيرة، إذ تم إدخالهما قسم العناية المركزة قبل أن يلقى الزوج مصرعه ليلة السبت.

وأضافت مصادر الموقع أن الزوجة توفيت هي الأخرى صباح اليوم الاثنين، والسبب في هذه الفاجعة هو أن الضحيتان تناولا أعشابا من أجل معالجة العقم.

هذا فقد فتح المصالح الأمنية تحقيقا، في الحادث لمعرفة الظروف والملابسات الواقعة، فيما تم نقل جثتي الهالكين، إلى مستودع الأموات بنفس المستشفى، من أجل اخضاعهما، لتشريح وتحديد أسباب الوفاة.