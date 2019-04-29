عصبة الأبطال – الناصيري يرافق الوداد إلى بريطوريا

سيرافق سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، فريقه إلى جنوب إفريقيا، من أجل خوض مباراة إياب نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ستجمعه بفريق ماميلودي صانداونز، بالعاصمة الجنوب إفريقية، بريطوريا.

وقرر الناصيري، مرافقة البعثة الحمراء إلى بريطوريا، بمعية عدد من أعضاء المكتب المسير للنادي، وذلك من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للاعبين، بالإضافة إلى وقوف على جميع ترتيبات الرحلة، والدفاع على مصالح النادي.

وسيكون الفريق المغربي، أمل الكرة المغربية الوحيد في التتويح بأغلى المنافسات القارية، مطالبا بالعودة بالتعادل على الأقل، إن هو أراد التأهل للمباراة النهائية، بحكم أن مباراة الذهاب في الرباط، كانت قد انتهت بانتصاره بهدفين مقابل هدف واحد.