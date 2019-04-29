“الأبلق يستجيب”.. معتقل حراك الريف يُعلق إضرابه عن الطعام 

قرر ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية حراك الريف بسجن “طنجة 2″، اليوم الاثنين، تعليق إضرابه عن الطعام والماء، ، بعدما تدخلت هيئة دفاعه، وأيضا لجنة جهوية عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأقنعاه بترك معركة الأمعاء الخاوية.

وكشفت أسماء الوديع، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أنه بعد حوالي ساعة بين الأخذ والرد مع ربيع، اقتنع بتعليق الإضراب عن الطعام والماء، الذي بدأه شهر مارس الماضي بسجن عكاشة واستمر إلى غاية اليوم، إذ وصلت مدته إلى 41 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن المعتقل ربيع الأبلق، بدأ معركة الأمعاء الفارغة في 20 مارس الماضي في سجن “عكاشة”، وذلك تضامنا مع معتقلي سجن “عين عيشة” بتاونات، الذين تم اعتقال أغلبهم، بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية في الحسيمة، تزامنت مع صدور الأحكام الابتدائية على معتقلي الحراك في الدارالبيضاء.

أيضا، منذ ترحيله من سجن “عكاشة” إلى “طنجة 2” في 11 أبريل الجاري، دخل الأبلق في إضراب عن الماء، كخطوة تصعيديه نتيجة لقرار ترحيله، وعزله عن باقي معتقلي الحراك، وهي ليست المرة الأولى التي يخوض فيها معركة الأمعاء الفارغة.