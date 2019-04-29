بعد 5 سنوات من الغياب..البغدادي يعود لظهور من جديد -فيديو

ظهر زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ خمس سنوات في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق “تلغرام”.

وفي الفيديو يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وحسب وسائل الاعلام، التي تداولت الخبر، ليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن “معركة الباغوز انتهت”، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر.

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